Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России за ночь

МО: силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над 4 российскими областями за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью», — указали в оборонном ведомстве.

По два беспилотника уничтожили в Воронежской и Ростовской областях. Еще четыре — под Курском.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ночью в регионе работали средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Расчеты зафиксировали и подавили несколько беспилотников ВСУ.

Один дрон при падении повредил фасад жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки другого рухнули на Ленинском проспекте. В некоторых квартирах выбило окна, повреждения получили некоторые автомобили. Информации о пострадавших не поступало.