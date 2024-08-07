Силы ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над четырьмя регионами России за ночь
МО: силы ПВО уничтожили 11 дронов ВСУ над 4 российскими областями за ночь
За минувшую ночь средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено три БПЛА самолетного типа над Белгородской областью», — указали в оборонном ведомстве.
По два беспилотника уничтожили в Воронежской и Ростовской областях. Еще четыре — под Курском.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, ночью в регионе работали средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Расчеты зафиксировали и подавили несколько беспилотников ВСУ.
Один дрон при падении повредил фасад жилого дома на улице Березовая Роща. Обломки другого рухнули на Ленинском проспекте. В некоторых квартирах выбило окна, повреждения получили некоторые автомобили. Информации о пострадавших не поступало.