Украинские беспилотники атаковали спасателей МЧС в Горловке

Украинские боевики ударили беспилотниками по огнеборцам, которые тушили пожар в Горловке. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Личный состав укрылся. Повреждена пожарная автоцистерна», — отметили в ведомстве.

Атака произошла, когда спасатели ликвидировали пожар, возникший из-за обстрела. На месте ЧП работали несколько пожарных расчетов.

В ночь на 19 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили над российскими регионами три БПЛА. Два дрона нейтрализовали над Курской областью, и один — над Белгородской.

Под Воронежем той же ночью объявляли ракетную опасность, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Сирены включали около 01:09. Отбой воздушной тревоги объявили примерно через три часа.

Ранее беспилотники атаковали город Торопец. Из-за упавших обломков БПЛА вспыхнул сильный пожар, в результате атаки пострадали 17 человек. Власти Тверской области решили эвакуировать жителей из потенциально опасных районов.