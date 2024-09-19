Ракетную опасность объявляли в Воронежской области минувшей ночью

Сирены воздушной тревоги прозвучали в Воронежской области в ночь на 19 сентября. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале .

Он предупредил воронежцев об авиационной опасности и призвал их укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Сирены прозвучали примерно в 01:09. Отбой ракетной опасности объявили около 04:00.

«Отбой авиационной опасности на территории региона!» — объявил Гусев.

За ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали три БПЛА над российскими регионами. Беспилотники сбили в Курской и Белгородской областях.

Ранее ВСУ устроили массированную атаку дронами на город Торопец в Тверской области. Из-за упавших обломков БПЛА вспыхнул пожар, власти объявили частичную эвакуацию жителей потенциально опасного района.

По данным Telegram-канала Mash, результате атаки беспилотников ВСУ пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Из города эвакуировали порядка трех тысяч жителей.