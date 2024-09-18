Трое детей и 14 взрослых пострадали из-за атаки БПЛА на Торопец

В Торопце из-за атаки украинских беспилотников пострадали 17 человек. В их числе — трое детей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

«У всех порезы и ушибы, серьезных травм нет», — уточнили авторы поста.

Во многих домах из-за ударов со стороны ВСУ выбило окна, над городом висит дым. Уже эвакуировали около трех тысяч человек — их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец перекрыли.

Рано утром 18 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил о массовой атаке БПЛА на Торопец. Из-за падения обломков дронов в городе вспыхнул пожар. Власти решили эвакуировать жителей с потенциально опасной территории.