Три беспилотника сбили за ночь над двумя российскими регионами

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью. Еще один — над территорией Белгородской области.
Накануне российские бойцы отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области. За сутки противник потерял на этом участке свыше 400 военнослужащих и 23 единицы техники. В том числе ВСУ лишились двух танков и пяти боевых машин пехоты. Общее число потерь украинской армии на том направлении превысило 14 600 человек.
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