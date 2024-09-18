Губернатор Тверской области провел совещание после атаки дронов

Губернатор Игорь Руденя провел совещание оперативного штаба в Торопце после атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

«Сейчас занимаемся эвакуацией жителей, поддержанием общественного порядка. Все службы работают на территории Торопца. Это сегодня общая работа», — подчеркнул глава региона.

Он поручил обеспечить правопорядок на территориях, с которых эвакуировали жителей, и оказать всю необходимую помощь в пунктах временного размещения. В городе помимо экстренных служб работают представители местной и областной администраций.

Всего в Торопце, по данным Telegram-канала Mash, пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Однако серьезных травм удалось избежать. Въезд в город перекрыли, из окрестностей эвакуировали около трех тысяч жителей.