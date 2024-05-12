Угрозу обрушения объявили на месте разбора завалов в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 17:54 Угрозу обрушения объявили на месте разбора завалов в Белгороде РИА «Новости»

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На месте разбора завалов многоэтажки в Белгороде объявили угрозу обрушения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил ранее, что из-под обломков достали двух погибших. Их личности устанавливают.

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Разбор обломков, по его словам, будут продолжать и вечером, и ночью. Для этого специалисты устанавливают дополнительное освещение.

Под завалами могут оставаться люди, подчеркнул он.

После обрушения подъезда в доме из-за удара ВСУ возбудили дело о теракте. Предварительно установлено, что ВСУ атаковали город из района Казачьей Лопани в Харьковской области.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее назвал случившееся злобой на грани помешательства.