Сальдо назвал удар ВСУ по дому в Белгороде злобой на грани помешательства | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 13:46 Сальдо назвал удар ВСУ по дому в Белгороде злобой на грани помешательства Сальдо: удар ВСУ по дому в Белгороде — злоба на грани помешательства РИА «Новости»

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Киевский режим терпит поражение на фронте и пытается отыгрываться на мирных людей, заявил в Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо. Он принес соболезнования родным жертв обрушения в пострадавшем при ударе доме в Белгороде.

«Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал он, обращаясь к белгородцам

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По мнению Сальдо, действия ВСУ, который устроили очередной массированный ракетный обстрел города, можно объяснить «безумной злобой на грани помешательства».

В Минобороны ранее сообщили, что атаку на город украинские боевики совершили около 11:40. ВСУ применили тактический ракетный комплекс «Точка-У» и реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire.

При отражении атаки ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда Vampire и два реактивных снаряда«Ольха».

«Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК „Точка-У“ поврежден жилой дом в городе Белгород», — подчеркнули в министерстве.