Угрозу атаки беспилотников объявили в Липецке

В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщило ГУ МЧС по региону.

Красный уровень опасности объявили также в Липецком муниципальном округе и ряде других районов региона.

«Для города Липецка, Липецкого МО, Краснинского МР, Лебедянского МР, Лев-Толстовского МР, Чаплыгинского МР, Грязинского МР, Данковского МР», — говорится в сообщении.

Ранее в регионе объявили воздушную опасность.

До этого беспилотник атаковал многоквартирный дом под Орлом. Аппарат взорвался, одна из квартир загорелась. О пострадавших пока неизвестно.

Также на севере Ростовской области силами российской ПВО были уничтожены три беспилотника противника.

Ночью 2 августа в Воронежской области также была объявлена опасность атаки дронов. Парой часов раньше в Севастополе российские зенитчики уничтожали воздушные цели.