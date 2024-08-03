Дрон врезался в многоквартирный дом под Орлом

Baza: под Орлом беспилотник атаковал жилой дом, одна из квартир загорелась

Беспилотник атаковал многоквартирный дом под Орлом. В результате на одном из верхних этажей разгорелся пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Предположительно, дрон взорвался, влетев в многоквартирный дом в деревне Жилина, на Яблоневой улице», — уточнили в сообщении.

Информация о возможных пострадавших еще уточняется. Одна из квартир загорелась. На место ЧП направили оперативные службы.

Кроме того, проверяется информация о втором взрыве, который прогремел над Орловским округом.

Официальных комментариев пока не поступало.

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