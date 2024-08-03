Силы ПВО уничтожили три дрона на севере Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника на севере Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«Подразделения продолжают работу по отражению воздушной атаки. Пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Голубев добавил, что информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее власти Курской области предупредили жителей об опасности атаки беспилотников, призвав людей к бдительности.

До этого появилась информация, что российские военные уничтожили в пригороде Харькова ракетную пусковую установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область.

Кроме того, в США сообщили, что ВС РФ в течение одного дня ликвидировали три зенитные ракетные установки Patriot, используя сочетание артиллерии, беспилотников и наземных войск.

Утром 2 августа украинские боевики атаковали Курскую область и Краснодарский край беспилотниками. Российские зенитчики уничтожили над Кубанью четыре дрона, а в небе над Курской областью — еще два.