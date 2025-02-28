Удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ на Курском направлении сняли на видео

Фото: Пресс-служба Минобороны

Российские военные нанесли удары авиабомбами ФАБ-3000 по позициям ВСУ. Эти кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«ФАБ-3000 поддерживают наступление на Курском фронте, уничтожая скопления оккупантов и их линии обороны», — указали в публикации.

По данным канала, российский отряд выявил опорные пункты боевиков в районе Куриловки и передал координаты авиации.

Бомбардировщики накрыли позиции противника мощными ударами управляемых авиабомб. Ротный опорный пункт ВСУ удалось практически полностью уничтожить.

Российская армия начала применять в зоне СВО новые бомбы с ракетным двигателем с ноября прошлого года. Боеприпасы отличает неуязвимость для украинских систем ПВО и могут преодолевать до 120 километров.

В середине февраля стало известно, что российские военные активно ведут работы по устранению противотанковых укреплений, в том числе — на границе ДНР.

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