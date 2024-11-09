Российская армия начала применять в зоне СВО новые бомбы с ракетным двигателем

Российская армия в зоне специальной военной операции начала применять управляемые бомбы «Гром-Э1» с ракетным двигателем. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Бомбы, по данным издания, неуязвимы для украинских систем ПВО и могут преодолевать до 120 километров. Особенно активно их используют для ударов по объектам ВСУ в Харьковской и подконтрольной Киеву части Херсонской области.

В свою очередь, российские системы ПВО способны пресечь ответные атаки украинских войск западными бомбами.

Ранее в интернете появилось видео, как на украинских боевиков в Курской области сбрасывают трехтонную авиабомбу ФАБ-3000.

Такую же сбросили и в ДНР в рамках битвы за Курахово, уничтожив тем самым украинское подразделение беспилотников.