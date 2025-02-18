«ВХ»: ВС РФ убирают противотанковые укрепления рядом с Днепропетровской областью

Российские военные начали работы по устранению противотанковых укреплений — так называемых «зубов дракона», возведенных на границе ДНР и Днепропетровской области. Об этом сообщила «Военная хроника» .

Журналисты опубликовали видео, на котором российские военные растаскивают бетонные пирамиды с помощью багги. Авторы поста уточнили, что ролик снят рядом с Днепропетровской областью, куда российские войска, по их данным, готовятся зайти в ближайшее время.

В начале февраля руководитель областной государственной администрации Сергей Лысак заявил, что два района Днепропетровской области подверглись атаке. В результате ударов объекты инфраструктуры и промышленные предприятия получили повреждения.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС России ударили по группе украинских боевиков недалеко от города Сумы.