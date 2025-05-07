Три украинских дрона уничтожили на подлете к Ярославлю

Губернатор Евраев: на подлете к Ярославлю сбили три беспилотника ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Атаку трех вражеских БПЛА отразили на подлете к Ярославлю. Об этом в  Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Евраев.

По данным губернатора,  в результате ЧП никто не пострадал, сведений о разрушениях тоже не поступало. В регионе продолжают работу сотрудники подразделений министерства обороны и силовых структур.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — предупредил Евраев.

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о  введении режима беспилотной опасности в Саранске. Тем временем над Воронежской областью сбили  как минимум семь беспилотников.

Ранее сегодня после полуночи ВСУ направили девять беспилотников  в сторону Москвы. Все дроны уничтожили. На местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения на полеты и вылеты рейсов вводили в аэропортах Шереметьево, Жуковский, Внуково и Домодедово.

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