Три украинских дрона уничтожили на подлете к Ярославлю

Губернатор Евраев: на подлете к Ярославлю сбили три беспилотника ВСУ

Атаку трех вражеских БПЛА отразили на подлете к Ярославлю. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Михаил Евраев.

По данным губернатора, в результате ЧП никто не пострадал, сведений о разрушениях тоже не поступало. В регионе продолжают работу сотрудники подразделений министерства обороны и силовых структур.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — предупредил Евраев.

Глава Мордовии Артем Здунов сообщил о введении режима беспилотной опасности в Саранске. Тем временем над Воронежской областью сбили как минимум семь беспилотников.

Ранее сегодня после полуночи ВСУ направили девять беспилотников в сторону Москвы. Все дроны уничтожили. На местах падения обломков работают специалисты. Временные ограничения на полеты и вылеты рейсов вводили в аэропортах Шереметьево, Жуковский, Внуково и Домодедово.