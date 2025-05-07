После полуночи Москву атаковали почти 10 беспилотников

После полуночи над Москвой ликвидировали девять беспилотников

В небе над Москвой силы ПВО уничтожили еще два вражеских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

“Уничтожены еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб”, – написал он.

До этого Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны ликвидировали семь беспилотников над столичным регионом. Жители Московской области рассказали Telegram-каналу Shot, что слышали как минимум пять взрывов над Кубинкой в Одинцовском городском округе. Также громкие звуки раздались в городском округе Истра и Рузском городском округе.

До полуночи над Москвой сбили восемь беспилотников. В столичных аэропортах задержали более 30 самолетов. Разрешение на взлет ждали 18 лайнеров, другие 25 кружили в небе в ожидании посадки, еще 24 воздушных судна отправились на запасные аэродромы.