В Саранске объявили опасность атаки БПЛА

В Саранске ввели режим беспилотной опасности. Об этом заявил глава Республики Мордовии Артем Здунов в Telegram-канале .

«Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Саранска. Работает система оповещения. Прошу соблюдать меры безопасности», — написал он.

По словам Здунова, работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что над регионом уничтожили как минимум семь беспилотников. В результате ЧП никто не пострадал, сведений о разрушениях тоже не поступало. В области остается опасность атаки БПЛА.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью Москву атаковали девять беспилотников. В 01:34 он сообщил о семи сбитых дронах, а в 03:55 — о других двух.