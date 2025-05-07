Над Воронежской областью ликвидировали не менее семи беспилотников

Губернатор Гусев: над Воронежской областью ликвидировали не менее семи БПЛА

Средства противовоздушной обороны уничтожили как минимум семь дронов над Воронежской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО в четырех муниципалитетах Воронежской области были обнаружены и уничтожены не менее семи беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По словам губернатора, обошлось без пострадавших и разрушений. Опасность атаки БПЛА в регионе, введенная вчера в 21:06, сохраняется.

Также сегодня после полуночи девять беспилотников пустили в сторону Москвы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, все дроны уничтожили. На местах падения обломков работают специалисты. До 00:00 над столицей ликвидировали еще восемь дронов.

В аэропортах Шереметьево, Жуковский, Внуково и Домодедово вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В 04:07 запрет отменили во Внуково, в 05:30 — в Шереметьево.