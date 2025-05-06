Аэропорты Москвы задержали или отменили 31 рейс

Минимум 31 рейс задерживается на вылет в аэропортах Москвы из-за угрозы атаки БПЛА. Данные об этом привел сервис «Яндекс. Расписание».

Разрешение на взлет в Шереметьеве ждут 18 рейсов. Также 25 самолетов кружат в небе в ожидании посадки. Еще 24 борта отправили на запасные аэродромы.

В аэропорту Внуково вылета ожидают 13 самолетов, пять рейсов получили распоряжение об отмене. Таким образом, не меньше 31 рейса задержали на вылет в столичных авиагаванях.

Мэр Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех украинских беспилотников, летевших на Москву. Всего в течение всего дня в небе над столичным регионом сбили восемь дронов.

В ночь на 6 мая в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. В этот период на запасные аэродромы улетели 34 самолета, которые выполняли рейсы в Москву.