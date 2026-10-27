Тишина под Алешками. Раскрылись детали важной гуманитарной договоренности

Режим тишины в Алешках будет действовать до 1 ноября

Временный режим тишины в Алешках продлится до 1 ноября. Об этом в «Максе» написала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

По ее сведениям, обе стороны не будут возобновлять боевые действия здесь до 22:59 воскресенья, 1 ноября. На данный момент договоренности соблюдаются как ВСУ, так и российскими силами. Нарушений наблюдатели пока не фиксировали.

Представители Украины 27 октября обозначили те же сроки.

Режим тишины у Алешек начался в 04:00. Россия и Украина договорились об этом для помощи мирному населению. Инициативу выдвинула первая леди США Мелания Трамп.

В Кремле рассказывали, что гуманитарная операция в районе Алешек идет по плану. С российской стороны процедуру курирует Яна Лантратова.