В рамках дипломатического урегулирования конфликта президент Украины Владимир Зеленский признает Крым российским регионом. Президент США Дональда Трамп заявил об этом журналистам в аэропорту Морристаун в штате Нью-Джерси, сообщил ТАСС .

Он напомнил, что Украина уступила полуостров без единого выстрела, и 12 лет никто не вспоминал об этом. Трамп возложил ответственность на бывшего президента США Барака Обаму. Республиканец подтвердил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым.

«Я полагаю, это так, да», — сказал американский президент.

Трамп встретился с Зеленским в соборе Святого Петра в Ватикане перед похоронами папы римского Франциска. На проведении переговоров настоял президент Франции Эммануэль Макрон, которого американский лидер попросил покинуть помещение. Встреча политиков длилась около 15 минут.