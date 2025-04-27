Раскрыта тайна третьего стула на встрече Трампа и Зеленского в Ватикане

Telegraph: пустой стул на встрече Трампа и Зеленского поставили для переводчика

Оставшийся пустым третий стул на встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Ватикане перед похоронами папы римского Франциска предназначался для переводчика. Но его услуги в итоге не понадобились. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph .

Журналисты напомнили, что изначально на встрече также присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, который настоял на проведении переговоров Трампа и Зеленского. Но после его ухода и отказа от перевода диалога политики остались вдвоем.

«Формат встречи превратился в тет-а-тет», — написали авторы материала.

Первая личная встреча Трампа и Зеленского после февральской перепалки в Белом доме прошла в соборе Святого Петра и продолжалась около 15 минут.

Из храма лидеры отправились на церемонию прощания с папой римским Франциском. Изначально СМИ сообщали, что встреча продолжится после завершения траурных мероприятий. Но они ошиблись.

Сразу после завершения панихиды Трамп улетел в Вашингтон. Источник «РБК-Украина» заявил, что американский лидер изначально планировал свой график таким образом, чтобы покинуть Ватикан после завершения церемонии.

Специалист по чтению по губам Никол Хилинг заявил, что президент США фактически выгнал французского коллегу из зала собора перед встречей с Зеленским. По его словам, американский лидер заявил: «ты не должен здесь быть». Зеленский в ответ согласно кивнул. Поэтому их встреча прошла один на один.