Хиклинг: в Ватикане перед встречей с Зеленским Трамп попросил Макрона уйти

Специалист по чтению по губам Никол Хиклинг раскрыл, что президент США Дональд Трамп сказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону в Ватикане. Американский лидер попросил его не участвовать во встрече с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщила газета The Sun .

«Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь», — прочитал по губам Трампа эксперт.

Украинский лидер в ответ на это кивнул, согласившись.

Хиклинг также отметил, что викарий, находившийся на тот момент перед камерой, повернул голову в сторону, «обеспокоенный тем, что он услышал между ними».

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска в пустом пространстве собора Святого Петра. Их беседа продлилась недолго, что не помешало главе киевского режима позднее заявить в соцсетях, что разговор оказался успешным и продуктивным.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо раскритиковал Макрона, который на похоронах понтифика подошел к Зеленскому и положил ему «лапу на плечо». Политик предположил, что таким жестом он хотел напомнить главе киевского режима, что тому не стоит соглашаться с пунктами мирного плана Трампа.