От Трампа в синем до селфи с улыбками. Как прошли похороны папы римского Франциска

Папа римский Франциск скончался в возрасте 88 лет. На его похороны приехали больше сотни иностранных делегаций, включая десятки мировых лидеров, а на площади Святого Петра в Ватикане собрались более 250 тысяч человек. О том, как прошли траурные мероприятия, что странного и необычного произошло, — в материале 360.ru.

Прощальная церемония Похоронная месса по понтифику началась в 10:00 (11:00 по московскому времени) 26 апреля. Гроб с его телом вынесли из собора Святого Петра под продолжительные аплодисменты. Кардинал Джованни Баттиста Ре возглавил заупокойную мессу. Он назвал понтифика пастором «с открытым сердцем ко всем», умевшим общаться с людьми в неформальном стиле. Позже кардинал и мировые лидеры совершили обряд «Знак мира», когда люди поворачиваются к окружающим и пожимают им руки со словами «Мир вам». Президент США Дональд Трамп пожал руку французскому лидеру Эммануэлю Макрону. На похороны приехали свыше 160 делегаций, в том числе более 60 глав государств и правительств. В числе гостей были британский принц Уильям, президент Украины Владимир Зеленский и финский президент Александр Стубб. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

Фото: Sefano Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com

Всего в службе участвовали около пяти тысяч духовных лиц, включая 220 кардиналов. На площади перед собором собрались более 250 тысяч человек, желающих почтить память понтифика. Траурная месса — первая из девяти месс, которые будут проводить каждый день в соборе Святого Петра до 4 мая. Публичная часть прощальной церемонии завершилась около 14:30 по московскому времени. Гроб с телом папы римского увезли в Рим, в базилику Санта-Мария-Маджоре, которая находится примерно в шести километрах от Ватикана. Около 400 тысяч человек участвовали в шествии до базилики, где его похоронили в частном порядке. «Гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений и с единственной надписью: Franciscus», — указал в своем завещании Франциск. Зеленский сел не по протоколу

Ватикан нарушил протокол на похоронах папы римского, посадив украинского лидера и первую леди Елену Зеленскую в первом ряду. Рядом с ними сидели президенты Индии и Венгрии Драупади Мурму и Тамаш Шуйок. Справа и чуть поодаль от четы Зеленских расположились Трамп и Макрон с супругами.

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Остальных лидеров рассадили согласно дипломатическому протоколу, когда они должны сидеть в соответствии с названием своей страны на французском языке в алфавитном порядке. Трамп в синем, Зеленский — в черном милитари

Строгий дресс-код предписывал мужчинам прибыть в черных костюмах с длинным черным галстуком и белой рубашкой. Все остальные предметы одежды также должны были быть черными. Трамп же заявился на похороны в синем костюме и такого же цвета галстуке.

Фото: Sefano Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com 1/4 Фото: Rocco Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com 2/4 Фото: Sefano Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com 3/4 Фото: Sefano Spaziani/Spaziani / www.globallookpress.com 4/4

Кроме главы Белого дома, успели отличиться британский принц Уильям, выбравший темно-синий костюм, и бывший президент США Джо Байден с его синим галстуком. Зеленский приехал на похороны понтифика в черной куртке военного образца и черных брюках. Селфи на похоронах понтифика

Баварский премьер-министр, глава партии ХСС Маркус Зедер, отличился «недостойным поведением», сделав совместное селфи с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Политики улыбались, позируя.

Фото: Fabian Sommer/dpa / www.globallookpress.com

Зедер выложил снимок в соцсетях, получив приличную долю хейта со стороны депутатов бундестага. Как отметила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, похороны понтифика — это не участие в «Октоберфесте». «Можно только радоваться тому, что Зедер не держит в руках еще и донер», — написала она. Депутат бундестага от АдГ Мартин Райдхарт сравнил политиков со школьниками на экскурсии, а его коллега Дитмар Батч отметил, что они были слишком веселыми для траурной церемонии. Лишний стул — лишний Макрон? Трамп и Зеленский встретились в частном порядке перед похоронами понтифика. Беседа продлилась около 15 минут. Украинский лидер опубликовал фотографии, на которых они сидели лицом к лицу «в пустом пространстве собора Святого Петра». В пабликах позже обратили внимание, что изначально на месте встречи стояли три стула. Пользователи предположили, что один предназначался для Макрона. Но во время переговоров третьего стула уже не было. Агрессивные прибалты

Некоторые главы государств решили превратить похороны понтифика в трибуну для политических лозунгов.

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Отличился литовский лидер Гитанас Науседа, решивший, что именно в такой момент необходимо пересмотреть христианский принцип непротивления злу. «Я вижу, что иногда нужна сила. И нет ничего нехристианского в том, чтобы противопоставлять силу злу. Это желание защитить здоровые силы мира от разрушения», — заявил он. Кардинал Ре быстро поставил его на место, напомнив о проповедях папы римского Франциска, что нужно «строить мосты, а не стены».