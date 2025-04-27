«Сказал правду». Лавров оценил слова Трампа про Крым

Президент США Дональд Трамп сказал правду о принадлежности Крыма и его потере Украиной много лет назад. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью CBS.

«Суть в том, что президент США сказал правду. Россия не ведет переговоры о целостности своей территории. Трамп это понимает», — отметил он.

По словам Лаврова, в России понимают «нетерпение» американской администрации по поводу разрешения конфликта на Украине, но такой подход невозможен в условиях реальной политики.

Министр подчеркнул, что сейчас нужно сосредоточить все внимание на фактах, а не на возможности провала. Российская сторона всегда готова к диалогу и не стала бы с самого начала делать ставку на неудачу. Такая стратегия, по мнению Лаврова, характерна для плохих переговорщиков.

Также глава МИД напомнил, что Россия никогда публично не обсуждала детали переговоров по Украине, в отличие от Владимира Зеленского.