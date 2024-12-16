Трамп дал Зеленскому важный совет

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал постараться остановить конфликт на Украине до своей инаугурации в январе и посоветовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому готовиться к мирному соглашению. Об этом он заявил в беседе с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.
«Ему следует готовиться к заключению сделки», — сказал политик.
Трамп посоветовал президенту России Владимиру Путину сделать то же самое. Республиканец заявил, что постарается достичь мира на Украине до своей инаугурации, которая пройдет 20 января.
Его команда добилась небольшого прогресса, однако Трамп признал, что остановка конфликта оказалась сложной задачей. Он осудил решение своего предшественника, действующего президента США Джо Байдена, разрешить удары вглубь России американским оружием.
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