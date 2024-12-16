Трамп осудил решение Байдена бить вглубь России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупым решение администрации Байдена позволить использовать американское оружие для ударов вглубь России. Об этом он заявил во время разговора с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго.

«Я не думаю, что им нужно было разрешать удары на 200 миль ракетами вглубь России. Это плохое решение», — сказал он.

По словам Трампа, он может пересмотреть это решение после того, как ВСУ позволили использовать западные ракеты для дальних ударов по РФ. Он также отметил, что работа по прекращению украинского конфликта продолжается, и уже наметился «небольшой прогресс». Республиканец пообещал, что добьется решения этой сложной задачи.

Избранный президент США заявил, что его команда планирует провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.