Трамп заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

Работа по прекращению украинского конфликта продолжается, и уже виден «небольшой прогресс». Как сообщило РИА «Новости» , об этом в ходе беседы с журналистами заявил избранный президент США Дональд Трамп.

Он признался, что задача оказалась достаточно сложной, но он намерен добиться ее решения.

«Мы усердно работаем. Это сложная задача, но у нас есть небольшой прогресс», — отметил Трамп.

По данным СМИ, команда избранного президента США подготовила три различных программы по достижению мирного урегулирования на Украине. При этом ни одна из них не предусматривает приглашения страны в НАТО.

Самым открытым оказался план специального представителям по Украине Кита Келлога. Подготовленный им документ уже несколько месяцев лежал в открытом доступе. План предусматривал склонение украинских властей к переговорам через сокращение военных поставок и предоставление России выбора: вступить в диалог или столкнуться с Украиной, которая получит все доступные виды вооружений.

Еще одну деталь мирного плана Трампа узнали журналисты газеты The Wall Street Journal после его поездки в Париж и встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским.

По данным журналистов, Трамп допустил отправку европейских военных на линию соприкосновения в качестве миротворцев после прекращения боевых действий.