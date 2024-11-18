Юрист Сазонова заявила, что до инаугурации Трамп не может повлиять на разрешение бить вглубь России

Пока Дональд Трамп официально не вступит в должность, он ничего не может сделать и повлиять на уже принятые решения. Об этом сообщила RT юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова.
Она объяснила, что в настоящее время в США происходит что-то, вроде пересменки. Этим и воспользовался пока еще действующий президент Джо Байден и его сторонники, разрешив применять дальнобойное оружие вглубь России.
И пока 20 января не состоится официальная инаугурация Трампа, у него по факту связаны руки, подчеркнула эксперт. При этом она добавила, что нельзя однозначно прогнозировать, какие решения примет новый президент после вступления в должность.
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