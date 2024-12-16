В Кремле оценили готовность команды Трампа обсудить конфликт на Украине

Песков напомнил, что в Белом доме пока сидит команда Байдена

Администрация избранного президента США Дональда Трампа пока не руководит Белым домом, так как там сидит команда действующего американского лидера Джо Байдена. Как сообщило РИА «Новости» , об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о готовности команды республиканца обсуждать перемирие на Украине.

«Команда Трампа, во-первых, не руководит Белым домом сейчас. Это первое. В Белом доме сейчас сидит команда Байдена», — сказал он журналистам.

Песков подчеркнул, что Россия хочет мира, а не временного перемирия. А мир наступит тогда, когда Украина выполнит условия России.

Ранее команда Дональда Трампа провела переговоры с текущей администрацией США и украинскими властями по вопросу завершения конфликта на Украине. По данным телеканала NBC News, на текущем этапе обсуждение пока не коснулось конкретных шагов или планов.

Будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц заявил, что команда Трампа рассмотрит предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о перемирии.