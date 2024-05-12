Теракт в Белгороде назвали нарушением международных норм | 360°

12 мая 2024, 15:05
Теракт в Белгороде назвали нарушением международных норм
Мирошник назвал удар ВСУ по Белгороду истеричным терактом
Украинские боевики пошли на истеричный теракт в нарушение международного гуманитарного права. С таким заявлением в эфире телеканала «Соловьев Live» выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он подчеркнул, что исполнители и авторы преступных приказов должны попасть на скамью подсудимых, если останутся живыми к тому времени.
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«Этот истеричный террористический акт, когда бьется по откровенно гражданскому сектору, — это и есть преступление, это и есть нарушение международного гуманитарного права», — заявил Мирошник.
Минобороны заявило, что украинские боевики для организации теракта запустили по Белгороду шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда реактивной системы залпового огня Vampire и два реактивных снаряда «Ольха». Все боеприпасы перехватили дежурные средства противовоздушной обороны. Но фрагменты одной из ракет повредили жилой дом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате попадания обрушился целый подъезд с первого по 10-й этаж. Он подчеркнул, что спасатели достали из-под завалов 19 человек, в том числе двоих детей. Шестеро пострадавших после госпитализации добровольно ушли на амбулаторное лечение.
По данным МЧС, в ходе работ по разбору завалов травмы получили три спасателя, на которых упала часть чердака. О погибших в результате теракта пока не сообщали, поиски выживших под завалами продолжаются.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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