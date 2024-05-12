Погибших при обрушении дома в Белгороде пока не обнаружили | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 14:22 Погибших при обрушении дома в Белгороде пока не обнаружили Гладков: погибших при обрушении дома на Щорса не обнаружили, пострадавших 19

Читать 360 в

При разборе завалов дома на улице Щорса погибших пока не нашли, заявил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Травмы, по его данным, получили 19 человек.

Гладков пояснил, что подъезд обрушился в восьмиподъездном десятиэтажном доме. В подъезде 40 квартир.

Реклама

«Во время эвакуации жителей из пострадавших квартир и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли», — уточнил губернатор.

По предварительным данным, в общей сложности при обстреле в городе пострадали 19 человек, в том числе двое детей. Всех госпитализировали. Шесть человек после оказания помощи отпустили домой.

«Ситуацию с ранеными контролирует и. о. министра здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Если потребуется, все тяжелораненые будут отправлены в Москву в федеральные клиники», — подчеркнул Гладков.

Отдельно он обратил внимание, что погибшие пока не обнаружены. На месте продолжают работать бригады МЧС.