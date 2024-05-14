Тело еще одного погибшего нашли под завалами обрушившегося дома в Белгороде | 360°

Важное 14 мая 2024, 13:44 Тело еще одного погибшего нашли под завалами обрушившегося дома в Белгороде МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 17 Stringer/news.ru / Global Look Press

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Тело еще одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Количество жертв увеличилось до 17 человек», — передали в ведомстве.

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Целый подъезд жилой многоэтажки на улице Щорса рухнул днем 12 мая из-за обстрела украинских боевиков. Пострадали 27 жильцов, 11 из них госпитализировали, шестерых отправили на лечение в федеральные медцентры.

США отказались комментировать атаки украинской армии на жилые дома в Белгороде, отметив, что ответ за совершенные действия должна держать Украина. Но страна продолжает атаки по российским территориям, целясь по домам и машинам мирных жителей.

Защитить Белгород от ударов сможет санитарная зона. Военный журналист Алексей Борзенко предположил, что будет достаточно 70 километров.