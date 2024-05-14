Тело еще одного погибшего нашли под завалами обрушившегося дома в Белгороде | 360°

14 мая 2024, 13:44
Тело еще одного погибшего нашли под завалами обрушившегося дома в Белгороде
МЧС: число погибших при обрушении дома в Белгороде выросло до 17
Тело еще одного погибшего обнаружено на месте обрушения подъезда жилого дома на улице Щорса в Белгороде. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Количество жертв увеличилось до 17 человек», — передали в ведомстве.
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Целый подъезд жилой многоэтажки на улице Щорса рухнул днем 12 мая из-за обстрела украинских боевиков. Пострадали 27 жильцов, 11 из них госпитализировали, шестерых отправили на лечение в федеральные медцентры.
США отказались комментировать атаки украинской армии на жилые дома в Белгороде, отметив, что ответ за совершенные действия должна держать Украина. Но страна продолжает атаки по российским территориям, целясь по домам и машинам мирных жителей.
Защитить Белгород от ударов сможет санитарная зона. Военный журналист Алексей Борзенко предположил, что будет достаточно 70 километров.
Обрушения
МЧС РФ
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Обрушение подъезда многоэтажки в Белгороде из-за удара ВСУ
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