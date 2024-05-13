Власти рассказали о состоянии 27 пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде | 360°

Важное 13 мая 2024, 08:34 Власти рассказали о состоянии 27 пострадавших при обрушении многоэтажки в Белгороде Гладков: в Белгороде пострадали 27 человек, из них 6 увезут в федеральные центры Stringer/news.ru / Global Look Press

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Медицинская помощь потребовалась 27 жильцам частично обрушившегося жилого дома в Белгороде. Из них 11 госпитализировали, шестерых начали готовить к транспортировке для лечения в федеральные медцентры. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«27 человек получили ранения. 10 из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. Шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой», — заявил он.

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По информации Гладкова, в больницах остались 11 пострадавших. На помощь коллегам в Белгород командировали бригады врачей.

Губернатор подтвердил информацию о 15 погибших при обрушении подъезда дома на улице Щорса. Жильцов поврежденных квартир эвакуировали. Большинство из них, по словам Гладкова, временно перебрались к родственникам, а 36 человек остались в пунктах временного размещения.

По Белгороду 12 мая нанесли массированный удар. В общей сложности погибли 19 человек.