Две легковушки и гараж загорелись после атаки Белгородской области со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 09:44 Две легковушки и гараж загорелись после атаки Белгородской области со стороны ВСУ Минобороны: ВСУ атаковали дроном поселок в Белгородской области

Читать 360 в

ВСУ ударили беспилотником по поселку Совхозный Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА», — указал он.

Реклама

Пострадавших в результате атаки нет. Однако после сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись два легковых автомобиля и гараж на территории частного дома.

Минобороны сообщало о попытке украинских боевиков ударить дроном по Белгородской области утром 14 мая. Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ. По данным Гладкова, пострадала женщина. Ее увезли в больницу с осколочным ранением позвоночника.

Также украинские боевики выпустили по области 25 снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. ПВО также уничтожила их.