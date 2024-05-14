Две легковушки и гараж загорелись после атаки Белгородской области со стороны ВСУ | 360°

14 мая 2024, 09:44
Две легковушки и гараж загорелись после атаки Белгородской области со стороны ВСУ
Минобороны: ВСУ атаковали дроном поселок в Белгородской области
ВСУ ударили беспилотником по поселку Совхозный Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Поселок Совхозный Грайворонского городского округа подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА», — указал он.
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Пострадавших в результате атаки нет. Однако после сброса взрывного устройства с беспилотника загорелись два легковых автомобиля и гараж на территории частного дома.
Минобороны сообщало о попытке украинских боевиков ударить дроном по Белгородской области утром 14 мая. Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ. По данным Гладкова, пострадала женщина. Ее увезли в больницу с осколочным ранением позвоночника.
Также украинские боевики выпустили по области 25 снарядов из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. ПВО также уничтожила их.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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