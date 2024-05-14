Пентагон промолчал после удара ВСУ по Белгороду | 360°

Спецоперация 14 мая 2024, 02:31 Пентагон промолчал после удара ВСУ по Белгороду Пентагон не стал комментировать атаки ВСУ на Белгород РИА «Новости»

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Пентагон отказался комментировать атаки ВСУ на жилые дома в Белгороде. В американском военном ведомстве РИА «Новости» рассказали, что ответ за совершенные действия должны держать украинские власти.

«Мы оставим [возможность] украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили», — отметил представитель Пентагона на запрос агентства.

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Днем 12 мая ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. В результате попадания снаряда обрушился целый подъезд многоэтажки. Жертвами атаки стали 19 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, ранения различной степени тяжести получили еще 27 жильцов дома. Часть пострадавших отправили в федеральные клиники.