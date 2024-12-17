Тела погибших генерала Кириллова и его помощника увезли с места взрыва

Специалисты забрали тела убитых взрывом начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова для транспортировки в морг. Об этом со ссылкой на своего корреспондента сообщило РИА «Новости» .

В общей сложности трупы погибших оставались на месте взрыва более 12 часов. Все это время на месте работали криминалисты и сотрудники оперативных служб. Силовики продолжили собирать улики даже после транспортировки тел.

Свидетельница гибели высокопоставленного военного в беседе с журналистами заявила, что взрыв около дома на Рязанском проспекте Москвы прогремел в 06:12 утра 17 декабря. Женщина пояснила, что в это время у нее был включен телевизор, поэтому время она знает точно.

По данным криминалистов, источником детонации стал заминированный самокат, стоявший возле подъезда. Взрыв прогремел, когда Кириллов вместе с помощником вышли из подъезда и шли к машине для поездки на службу.

Агентство Reuters объявило, что за терактом, в котором погиб российский генерал-лейтенант стояла Служба безопасности Украины. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев согласился с этой версией и призвал уничтожить заказчиков убийства Кириллова, к которым он отнес военно-политическое руководство соседней страны.