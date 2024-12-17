Стало известно точное время взрыва, при котором погиб генерал Кириллов

Взрыв в Москве, при котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, прогремел в 06:12 утра. Об этом сообщила РИА «Новости» свидетельница происшествия.

«Я смотрела телевизор, потом услышала… Это в 06.12 утра было», — заявила она.

Говоря о погибшем, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что генерал никогда не прятался за спинами, шел с открытым забралом за Родину и правду. Много лет Кириллов с фактами на руках и системно разоблачал преступления с биолабораториями и химическим оружием, добавила она.

Взрыв прогремел на Рязанском проспекте на юго-востоке Москвы. Вторым погибшим оказался водитель генерала, который приехал за ним на машине, чтобы отвезти на работу. Когда мужчины выходили из подъезда, сдетонировало взрывное устройство, закрепленное на ручке электросамоката. Оба скончались на месте от полученных травм.