«Тебя, наверное, уже не будет». Солдат ВСУ обратился к Зеленскому из-за атак на РФ
Пленный солдат ВСУ Мухин призвал Зеленского готовиться к ответу на удары ATACMS
Власти Украины недооценили последствия атак вглубь России. Пленный украинский военнослужащий Виталий Мухин предупредил президента Владимира Зеленского о сокрушительном ответном ударе, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Хочу обратиться к Зеленскому. Ты хоть понимаешь, какая будет ответка? Я понимаю, что когда будет ответка, тебя, наверное, уже не будет на Украине. Но там наши близкие», — сказал он.
Мужчина попал в плен 2 октября в Курской области. Он рассказал российским военным, что на родине его насильно мобилизовали и отправили служить в 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.
Мухин заявил, что операция в Курской области провалилась, тысячи украинских военных погибли или попали в плен. Теперь, по его словам, Зеленский попытался еще сильнее спровоцировать Россию. Он предупредил, что ответные удары нанесут по местам дислокации ВСУ и технике.
Госдеп подтвердил, что президент США Джо Байден снял запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по России. Американский журналист Чарли Кирк предупредил, что это может спровоцировать третью мировую войну.