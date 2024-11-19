«Тебя, наверное, уже не будет». Солдат ВСУ обратился к Зеленскому из-за атак на РФ

Пленный солдат ВСУ Мухин призвал Зеленского готовиться к ответу на удары ATACMS

Фото: РИА «Новости»

Власти Украины недооценили последствия атак вглубь России. Пленный украинский военнослужащий Виталий Мухин предупредил президента Владимира Зеленского о сокрушительном ответном ударе, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Хочу обратиться к Зеленскому. Ты хоть понимаешь, какая будет ответка? Я понимаю, что когда будет ответка, тебя, наверное, уже не будет на Украине. Но там наши близкие», — сказал он.

Мужчина попал в плен 2 октября в Курской области. Он рассказал российским военным, что на родине его насильно мобилизовали и отправили служить в 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Мухин заявил, что операция в Курской области провалилась, тысячи украинских военных погибли или попали в плен. Теперь, по его словам, Зеленский попытался еще сильнее спровоцировать Россию. Он предупредил, что ответные удары нанесут по местам дислокации ВСУ и технике.

Госдеп подтвердил, что президент США Джо Байден снял запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по России. Американский журналист Чарли Кирк предупредил, что это может спровоцировать третью мировую войну.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте