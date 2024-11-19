«Хочу обратиться к Зеленскому. Ты хоть понимаешь, какая будет ответка? Я понимаю, что когда будет ответка, тебя, наверное, уже не будет на Украине. Но там наши близкие», — сказал он.

Мужчина попал в плен 2 октября в Курской области. Он рассказал российским военным, что на родине его насильно мобилизовали и отправили служить в 41-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

Мухин заявил, что операция в Курской области провалилась, тысячи украинских военных погибли или попали в плен. Теперь, по его словам, Зеленский попытался еще сильнее спровоцировать Россию. Он предупредил, что ответные удары нанесут по местам дислокации ВСУ и технике.

Госдеп подтвердил, что президент США Джо Байден снял запрет на использование дальнобойных ракет для ударов по России. Американский журналист Чарли Кирк предупредил, что это может спровоцировать третью мировую войну.