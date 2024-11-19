В США подтвердили разрешение Байдена бить дальнобойным оружием по России

Уходящий в отставку президент США Джо Байден действительно разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом сообщил O Globo помощник госсекретаря Брайан Николс.

По его словам, США надеются, что Россия после этого пойдет на переговоры и выведет войска с территории Украины.

Ранее в кулуарах саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро это решение Байдена поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон. Газета Le Figaro писала, что французские власти дали такое же разрешение относительно собственных дальнобойных ракет, но позже удалила сообщение об этом.

Сам Байден, тоже находящийся сейчас в Бразилии, в разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым в ультимативной форме поддержал действия Украины и потребовал того же от всех присутствующих на саммите.