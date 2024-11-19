Атаковав Россию американскими ракетами ATACMS, президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал ответный удар и предопределил свое будущее. Журналист Джексон Хинкл в соцсети X попрощался с политиком и его страной.

«Прощай, Украина. Прощай, Зеленский. Можете плакать, топать и кричать. Но не называйте ответ России „неспровоцированным“», — написал он.

Хинкл выступил против снятия запрета на удары западным оружием вглубь России. Он заявил, что президент США Джо Байден попытался начать третью мировую войну, чтобы помешать своему преемнику Дональду Трампу достичь мира.

О том, что Байден снял ограничения, сообщила газета The New York Times, а помощник госсекретаря Брайан Николс подтвердил эту информацию. Впоследствии украинские военные выпустили ракеты по Брянской области. Редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко допустил, что Россия ответит демонстрационным ядерным ударом.