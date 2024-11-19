«Совершенно безумно». В США испугались ответа России на решение Байдена

Президент США Джо Байден разрешил Киеву применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России, что может спровоцировать третью мировую войну. Об этом заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в социальной сети X .

«Байден пытается начать третью мировую. Это ненормально и совершенно безумно. <…> Представьте, если бы Россия поставила [кому-либо] ракеты для стрельбы по Америке!» –написал он.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов предположил, что украинские боевики могут запустить американские дальнобойные ракеты в сторону Курской и Тульской областей, а также ударить по атомной электростанции в городе Курчатове.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст «адекватный и ощутимый» ответ, если ВСУ ударят по российской территории западными ракетами ATACMS, SCALP и STORM SHADOW.

Заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов ранее предупредил, что украинские боевики могут начать бить дальнобойными ракетами по гражданской инфраструктуре в российских городах.