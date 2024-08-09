По словам женщины, в два часа ночи в Липецке объявили желтый уровень опасности, около трех начались взрывы.

«Именно, получается, из гражданской инфраструктуры пострадала только подстанция. <…> И несколько частных домов — то, что взрывной волной и осколками посекло», — добавила она.

Она предположила, что пострадавшие, о которых ранее говорил губернатор Игорь Артамонов, получили травмы не в самом Липецке, а в муниципальном округе, поскольку ситуация там различалась. По центру города, по ее словам, прилетов не было.

«Такого еще не было по уровню громкости», — подчеркнула она.

Ранее власти региона разрешили вернуться домой жителям, эвакуированным из-за атаки. Губернатор региона сообщал о том, что в Липецке в результате падения украинского беспилотника повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Энергетики оперативно восстановили подачу света жителям.

По информации Артамонова, в результате атаки БПЛА пострадали девять человек. Всем им оказывают необходимую помощь.