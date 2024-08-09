«Такого еще не было». Жительница Липецка — об атаке беспилотников 9 августа

Жительница Липецка рассказала подробности атаки БПЛА 9 августа

Фото: Unsplash

Ночью украинские беспилотники атаковали Липецкую область. Подробностями массированной атаки дронов ВСУ в беседе с 360.ru поделилась местная жительница.

По словам женщины, в два часа ночи в Липецке объявили желтый уровень опасности, около трех начались взрывы.

«Именно, получается, из гражданской инфраструктуры пострадала только подстанция. <…> И несколько частных домов — то, что взрывной волной и осколками посекло», — добавила она.

Она предположила, что пострадавшие, о которых ранее говорил губернатор Игорь Артамонов, получили травмы не в самом Липецке, а в муниципальном округе, поскольку ситуация там различалась. По центру города, по ее словам, прилетов не было.

«Такого еще не было по уровню громкости», — подчеркнула она.

Ранее власти региона разрешили вернуться домой жителям, эвакуированным из-за атаки. Губернатор региона сообщал о том, что в Липецке в результате падения украинского беспилотника повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Энергетики оперативно восстановили подачу света жителям.

По информации Артамонова, в результате атаки БПЛА пострадали девять человек. Всем им оказывают необходимую помощь.

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