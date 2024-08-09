В Липецке в результате падения украинского беспилотника повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
В Липецке вражеский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры
Американские СМИ раскрыли правду о командовании Сырского
Российские бойцы поразили командный пункт ВСУ под Харьковом
Украинские БПЛА атаковали Липецк
На Украине объяснили, почему считают бессмысленными переговоры с РФ
Появились подробности спасения военкора Поддубного
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте