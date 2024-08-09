В Липецке вражеский беспилотник повредил объект энергетической инфраструктуры

Артамонов: беспилотник ВСУ при падении повредил энергообъект в Липецке

Фото: РИА «Новости»

В Липецке в результате падения украинского беспилотника повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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