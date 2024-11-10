Сырский пожаловался главкому НАТО на обострение обстановки на фронте

Украинские военнослужащие оказались в сложной ситуации на передовой. Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил главнокомандующему объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.

Сырский написал в соцсетях, что провел телефонный разговор с Каволи.

«В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — заявил главком.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для ВСУ самыми тяжелыми в зоне боевых действий остаются Кураховское и Покровское (Красноармейское) направления.

До этого военкор Марат Хайруллин сообщал, что Сырский хотел бы вывести украинских боевиков из Курской области, но не может этого сделать.

Военный эксперт Евгений Михайлов ранее заявил, что участь главкома ВСУ уже предрешена — отставка или ликвидация российскими подразделениями. Он также допустил, что Сырского обвинят во всех неудачах и проблемах украинской армии.