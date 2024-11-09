Зеленский назвал два самых тяжелых для ВСУ направления

Командование Вооруженных сил Украины отчиталось о ситуации в зоне боевых действий. Самыми тяжелыми остались Кураховское и Покровское (Красноармейское) направления, сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале .

«Был сегодня доклад главкома [Александра Сырского]. Передовая. Кураховское направление и Покровское направление сейчас самые сложные» — сказал он.

Зеленский заявил, что командование сосредоточилось на усилении позиций.

Аналогичное заявление сделала пресс-служба Генштаба Украины. По ее информации, на Покровском направлении 8 ноября российские войска совершили 34 попытки прорвать оборону около населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Новоторецкое, Лисовка, Селидово, Крутой Яр, Вишневое и Млечное. На Кураховском направлении ВСУ зафиксировали 40 атак на позиции и технику в окрестностях Ильинки, Новоселидовки, Берестков, Новодмитровки, Вознесенки, Антоновки, Максимовки и Екатериновки.

Российская разведка обвинила Украину в использовании запрещенного оружия на Кураховском направлении. ВСУ сбросили на позиции противника газ.