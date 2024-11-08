Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский хотел бы вывести боевиков с территории Курской области, но не может это сделать. Об этом «ФедералПресс» сообщил военкор Марат Хайруллин.

Ранее о намерениях Сырского отвести войска заявляла украинский депутат Марьяна Безуглая. Она подчеркивала, что главком ВСУ в публичных заявлениях умалчивает о территориальных потерях Украины в Харьковской области и Донецкой Народной Республике за время вторжения в российский регион.

«Желание Сырского вывести войска является оправданием. Им просто нужно оправдаться. Они говорят: Трамп одержал победу на выборах президента, поэтому выводим войска, а не потому, что проигрываем», — сказал Хайруллин.

Военкор также напомнил слова президента России Владимира Путина об окружении двух тысяч боевиков ВСУ в районе Курчатова. По словам Хайруллина, котел для националистов также организовали около Суджи.