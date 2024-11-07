Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского обвинили в подготовке фактического бегства украинских подразделений из Курской области. Военный эксперт Евгений Михайлов на стриме с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой предположил, что участь военачальника уже предрешена.

«Думаю, сейчас Безуглая действует по инициативе главы офиса президента [Андрея] Ермака с целью все проблемы перекинуть на Сырского, Минобороны и [Кирилла] Буданова», — отметил он.

Михайлов допустил, что в самое ближайшее время Сырскому предъявят массу обвинений во всех неудачах и проблемах ВСУ.

«Я ожидаю отставку Сырского либо его ликвидацию нашими подразделениями. Одно из двух», — заключил собеседник 360.ru.

Главкома ВСУ раскритиковала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она упрекнула Сырского в том, что он, готовя выход из российского приграничья, ни слова не сказал о том, «сколько территорий в Донецкой и Харьковской областях было „обменяно“ россиянам за это время и сколько украинцев погибло».

«Может, Александр Станиславович, вы лично останетесь там (в Курской области — прим. ред.)? Свои заберут, а мы хоть вздохнем с облегчением», — писала Безуглая.