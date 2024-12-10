Маска и Трампа-младшего рассмешил мем о Зеленском по мотивам «Один дома 2»

Американского бизнесмена Илона Маска и сына избранного президента США Дональда Трампа-младшего рассмешил мем про украинского лидера Владимира Зеленского по мотивам фильма «Один дома 2». Пост опубликовали в соцсети Х .

На картинке Зеленский представлен в образе главного героя комедии Кевина Маккаллистера, который встретил Трампа в отеле.

Создателем мема стал американский политический активист и ведущий Джек Пособец. Картинку репостнул Трамп-младший — он добавил смеющиеся эмодзи. Этот пост прокомментировал Маск, оставив под публикацией стикеры «огонь» и «смех до слез».

Из кадра фильма сделали коллаж с фото недавней встречи Трампа и Зеленского. Последнему прифотошопили шапку Кевина.

Обвиняемый в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее заявил, что украинского лидера загнали в угол на встрече с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Причиной послужил внешний вид Зеленского.