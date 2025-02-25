Будущее договора об СНВ решит «ядерная тройка»? Почему он не имеет смысла без Китая

Действие приостановленного Россией и США договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-III) истечет 5 февраля 2026 года. Для заключения нового соглашения ведущим державам необходимо привлечь Китай, который давно стал постоянным членом «ядерной тройки». Об этом в комментарии 360.ru заявил кандидат политических наук профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Он подчеркнул, что сегодня диалог о стратегических ядерных вооружениях нельзя вести только между Россией и США, потому что такие возможности появились у других мировых игроков. По словам профессора, время, когда Советский Союз и американцы договаривались о сокращении стратегических наступательных вооружений, уже кануло в историю. «Без Китая разговор об СНВ теряет какой-либо смысл, потому что страна входит в большую „ядерную тройку“. Если договариваться глобально, Пекин должен принять на себя такие же обязательства, как Россия и США», — подчеркнул Фельдман.

Он добавил, что при хорошем сценарии необходимо привлечь и другие страны, которые наращивают свой ядерный потенциал.



Что происходит с договором СНВ-III сейчас Россия приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях в феврале 2023 года. Президент Владимир Путин отметил, что о полном выходе из соглашения речи не идет. Россия вернется к выполнению своих обязательств после включения ядерных арсеналов Великобритании и Франции как постоянных членов НАТО. В Министерстве иностранных дел России добавили, что на время приостановки действия договора объем ядерных вооружений останется без изменений. Фактически речь шла об отмене взаимных инспекций, которые проводились регулярно. В середине июля прошлого года заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант ВВС США Эндрю Гебара допустил заключение нового договора с Россией о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он пояснил, что сторонам необходимо прийти к единому пониманию стратегической стабильности, вернуть взаимные проверки арсеналов и следить за выполнением договоренностей. В конце января к вопросу о взаимном сокращении объемов ядерного оружия вернулся президент США Дональд Трамп. Он пояснил, что вел работу по заключению такого соглашения с Россией и Китаем. На какой стадии находится этот вопрос сейчас, неизвестно. Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что американские дипломаты совершили несколько попыток переговоров с властями Китая по стратегическим наступательным вооружениям.